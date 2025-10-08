Visitas a la Casa de Santa Teresa, recorridos teatralizados y visitas guiadas por la ciudad, propuestas de Salamanca para el programa 'Sigue las Huellas'

Salamanca se suma un año más al programa cultural ‘Sigue las Huellas’, con propuestas para el mes de octubre en el marco de la red Huellas de Teresa. La Red de Ciudades Teresianas de España vuelve a convertir el mes de octubre en una cita con la cultura y el patrimonio con una nueva edición de este programa que promueve actividades culturales en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús en las ciudades que integran la Red.

En Salamanca, la Casa de Santa Teresa abrirá sus puertas el viernes 17 de octubre (de 17:30 a 20:00 horas) y el domingo 19 de octubre (de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas). Además, el sábado 18 de octubre se realizarán visitas teatralizadas en distintos pases (11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 17:00, 18:00 y 18:30 horas), con salida desde C/Condes Crespo Rascón 25.

También el sábado, se podrá disfrutar de visitas guiadas por la ciudad a las 12:00 y 18:00 horas, con salida desde la Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor. Las invitaciones para las visitas teatralizadas y las guiadas por la ciudad podrán reservarse a partir de mañana en la web www.salamancaymas.es

Coordinado por Huellas de Teresa con la colaboración de los ayuntamientos, el programa busca acercar al público el legado teresiano desde una mirada abierta y contemporánea, a través de música, teatro, poesía, rutas patrimoniales y visitas guiadas que ponen en valor los lugares donde la Santa dejó su huella.

“Vive las Huellas es una invitación a redescubrir a Teresa desde la emoción y la cultura”, ha explicado Carlos López, coordinador de la Red Huellas de Teresa. “Cada año las ciudades vuelven a implicarse con entusiasmo en esta propuesta, demostrando que el mensaje de Santa Teresa sigue inspirando creación, encuentro y belleza”, añade.