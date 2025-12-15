De visitas cómicas al sorteo de viajes en coche clásico: el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca se viste para Navidad

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca propone una Navidad en torno al motor. Para ello ha diseñado una programación que se extenderá del 26 de diciembre al 7 de enero y de la que podrán disfrutar todos los miembros de la familia.

El mes de diciembre, los visitantes del museo podrán disfrutar de una singular pieza del mes: 'De Lorenzo'. Se trata de un vehículo de casi cinco metros de largo y dos de ancho que ha sido creado artesanalmente por el ovetense Xuan De Lorenzo, un amante del mundo del motor sin experiencia previa en la construcción de automóviles que ha contado con la ayuda de tutoriales y de expertos en la materia. Exceptuando su corazón, el motor, las llantas de un Jaguar E-Type y la pintura, cada elemento ha sido confeccionado por él mismo.

La pieza, la colección del museo y la exposición temporal de pintura 'Motor clásico y Acrílicos se podrá ver durante alguna de las jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar del 26 de diciembre al 7 de enero -excepto los lunes y festivos navideños- en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Los días 25 y 31, el MHAS permanecerá cerrado por la tarde.

Quienes prefieran realizar una visita diferente, podrán apuntarse al recorrido cómico protagonizado por Jes Martin's. El artista combinará explicaciones históricas con momentos teatrales, juegos con el público y situaciones inesperadas. Habrá pases los días 26 y 27 de diciembre y 2 y 4 de enero que se podrán reservar por vía telefónica (923 260 293).

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca recompensa cada visita con la posibilidad de entrar en un sorteo de dos viajes en coche clásico, mientras que los más pequeños podrán recoger obsequios con los que adornar la Navidad en sus casas.