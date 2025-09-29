Visitas guiadas, paneles informativos y audioguías para redescubrir el cementerio de Salamanca

El alcalde de Salamanca ha presentado en la mañana de este lunes un proyecto de señalización, visitas guiadas y audioguías en el cementerio de San Carlos Borromeo, con el objetivo de dar a conocer la riqueza histórica, artística y patrimonial que alberga este espacio, considerado ya una parte esencial de la memoria de la ciudad.

La presentación ha tenido lugar en el propio cementerio y contó con la presencia de representantes municipales y colaboradores del proyecto, entre ellos la concejala de Salud Pública, Vega Villar, el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, y miembros del equipo técnico y documentalista que han hecho posible la iniciativa. También estuvieron presentes Carlos Muñoz, presidente del Parque del Cementerio, y los historiadores Nieves Rupérez, José Ignacio Díez Lecuad, Antonio Seseña y Carlos Macarro.

La iniciativa incluye la señalización de 39 puntos de interés dentro del recinto, como tumbas de personajes ilustres, panteones con gran valor artístico, y elementos únicos como el Crucero de San Cebrián, la capilla, el cementerio civil y militar, la zona infantil y el memorial de las víctimas de la Guerra Civil. Cada punto cuenta con un panel informativo y un código QR que permite acceder a una audioguía, lo que facilita la visita autónoma en cualquier momento del año.

“Este es un proyecto pensado con respeto, documentación rigurosa y vocación divulgativa”, señaló el alcalde, destacando el trabajo minucioso realizado por los profesionales involucrados. “Queremos que los salmantinos y visitantes puedan conocer mejor su ciudad a través de este espacio que recoge parte esencial de nuestra historia”.

Las visitas guiadas comenzarán en octubre, los domingos 5, 19 y 26, en dos turnos: a las 11:00 y a las 12:30 horas. La duración será de aproximadamente una hora y los grupos estarán limitados a 25 personas para asegurar una experiencia respetuosa y de calidad. Las visitas se podrán reservar ya a través de la web municipal www.salamanca.es.

El proyecto se integrará también en el programa cultural “Llaves de la Ciudad” y, a partir del próximo año, las visitas se ofrecerán de forma regular dos domingos al mes. Según la demanda, se podrían ampliar a otras fechas y programas turísticos municipales.

El cementerio de San Carlos Borromeo, alberga las sepulturas de figuras clave en la historia local como Miguel de Unamuno, Basilio Martín Patino, Agustín Casillas o Villar y Macías, entre otros.

“Con este programa no solo conservamos el patrimonio, sino que lo compartimos con respeto y rigor”, concluyó el alcalde. “Es otra forma de conocer Salamanca desde sus raíces”.