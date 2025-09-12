Un visón se pasea libremente por el centro de Salamanca

La jornada de este viernes, 12 de septiembre, comenzó con una escena insólita en el corazón de Salamanca. Los vecinos y transeúntes de la céntrica calle Condes de Crespo Rascón se encontraron con un inesperado visitante: un visón que deambulaba tranquilamente por la acera, ajeno al tráfico y al ajetreo habitual de la zona.

El animal, de pequeño tamaño y pelaje oscuro, llamó la atención de quienes iniciaban sus actividades matinales. Un vecino grabó la escena con su teléfono, mientras otros se detenían para observar con cautela al curioso mamífero, poco habitual en entornos urbanos.

Aún se desconoce el origen del visón, aunque fuentes consultadas apuntan a que podría tratarse de un ejemplar escapado de alguna vivienda cercana. Además, alguno de los viandantes de la ciudad se han llevado un susto al encontrarse con el pequeño mamífero.