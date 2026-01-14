Vistahermosa estrena este verano una plaza con tres niveles y zonas verdes

En la mañana de este miércoles el alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, y el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, han visitado las obras de construcción de la nueva plaza de Vistahermosa. La obra, que ocupará 7.500 metros cuadrados, supondrá una transformación significativa de una zona que hasta ahora carecía de grandes espacios públicos de encuentro.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 700.000 euros, financiada en su mayor parte por la Junta de Castilla y León, que asume más del 80 % del coste, mientras que el resto corre a cargo del Ayuntamiento de Salamanca.

Según ha declarado Carbayo la futura plaza ha sido diseñada a partir de las demandas vecinales, con el objetivo de responder a las necesidades reales del barrio. El resultado es un espacio multifuncional que combina zonas familiares, áreas culturales y equipamientos deportivos, pensados para todas las edades.

Debido a la pendiente del terreno, la plaza se estructura en tres niveles comunicados entre sí. El área superior estará orientada al uso familiar, con juegos infantiles, mesas de ping-pong y una pista de pádel cubierta junto al polideportivo. En el nivel intermedio se habilitará un espacio para actividades culturales y eventos, con un graderío con capacidad para unas 300 personas y una zona de ejercicio biosaludable. La parte inferior tendrá un carácter más deportivo, con un circuito de calistenia y una pista ciclista de dificultad media apta para bicicletas de montaña, BMX y patinetes.

Más allá de los usos recreativos, la intervención dará lugar a un nuevo espacio verde para el barrio, con la plantación de más de 80 árboles y cerca de 900 plantas arbustivas integrándose en la red de zonas verdes que conecta con el Parque de las Musas.

La previsión es que la plaza pueda comenzar a utilizarse a partir de verano. Sobre el avance de la obra ya se han ejecutado trabajos como el acondicionamiento del terreno, redes de drenaje y alumbrado, cimentaciones, gradas, firmes y parte de la pavimentación.

Asimismo, González Gago, destacó que entre 2022 y 2025 la Junta de Castilla y León ha destinado más de 65,6 millones de euros a los 16 municipios de Castilla y León con más de 20.000 habitantes.