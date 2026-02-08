Vistahermosa gana una plaza de 7.500 m² pensada para convivir, hacer deporte y celebrar eventos

El barrio de Vistahermosa está a las puertas de sumar un nuevo corazón urbano. En una parcela de 7.500 metros cuadrados, avanza la construcción de una plaza pública concebida como punto de encuentro para vecinos de todas las edades: desde familias con niños hasta jóvenes y mayores que buscan un lugar para pasear, practicar deporte o participar en actividades comunitarias. La actuación responde a una demanda vecinal y se ha configurado a partir del diálogo y la participación del barrio, con el objetivo de dotar a la zona de un espacio de convivencia y ocio que complemente y refuerce la vida diaria de Vistahermosa.

La intervención cuenta con un presupuesto de adjudicación de 692.098,5 euros. De esa cantidad, la Junta de Castilla y León financia el 81% a través del Fondo de Cooperación Económica Local General Desafíos Demográficos de la Consejería de la Presidencia. El planteamiento de la obra se enmarca, además, en el propósito compartido de modernizar los barrios, mejorar los servicios públicos de proximidad y elevar la calidad de vida en la ciudad mediante infraestructuras útiles y sostenibles.

A estas alturas de los trabajos, el proyecto ha superado ya las fases más técnicas y menos visibles, pero fundamentales para garantizar la funcionalidad futura del espacio. Se han ejecutado tareas de acondicionamiento del terreno, redes de desagüe y drenaje, así como redes de alumbrado. También se han realizado pozos para arbolado, cimentaciones y el encofrado de gradas. A ello se suman encintados y base de firmes, con pavimentación incluida en el caso del bulevar. El avance se ha desarrollado teniendo en cuenta las dificultades climatológicas propias de esta época del año, pero con un ritmo de ejecución que mantiene el objetivo de que el barrio pueda disfrutar de la plaza durante el verano.

Con la base y el encintado de los firmes prácticamente listos, y las instalaciones bajo rasante ya desplegadas, la obra encara ahora su tramo más reconocible para el ciudadano: el de los distintos pavimentos, las plantaciones y la instalación de equipamientos. Es, en definitiva, el momento en el que la plaza empezará a adquirir su imagen final y a revelar el tipo de espacio urbano que se quiere construir: una plaza contemporánea, con usos diversos y diseñada para facilitar la convivencia.

El diseño responde a una condición determinante del emplazamiento: el terreno en pendiente. Lejos de plantearlo como un obstáculo, el proyecto lo resuelve mediante tres plataformas interconectadas que escalonan el conjunto y organizan los usos de manera clara. Esta estructura escalonada permite que diferentes actividades convivan sin estorbarse, creando zonas específicas para cada tipo de público y manteniendo, al mismo tiempo, una continuidad espacial que invita a recorrer la plaza de un extremo a otro.

La primera plataforma, la más próxima a la carretera, se concibe como el área más familiar. En ella se ubicará una gran zona de juegos infantiles, pensada para que niños y niñas dispongan de un lugar amplio y seguro en el que jugar. En este mismo ámbito se instalarán dos mesas de ping pong, un recurso sencillo pero muy efectivo para atraer a distintas edades y promover el uso cotidiano del espacio. Además, la plataforma incorporará una pista de pádel junto al polideportivo ya existente, reforzando una zona donde el deporte y la actividad física ya forman parte de la identidad del entorno.

La segunda plataforma tendrá un carácter sociocultural y aspira a convertirse en el gran escenario comunitario del proyecto. Contará con un graderío con capacidad para 300 personas y una superficie polivalente capaz de acoger eventos de diferentes formatos: desde actividades vecinales hasta propuestas culturales al aire libre. Esta configuración abre la puerta a que el barrio gane un espacio útil para celebraciones, actos de convivencia y programación sociocultural, sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la ciudad. En este nivel también se instalará un circuito con ocho aparatos biosaludables, orientado a favorecer el ejercicio moderado, especialmente pensado para quienes buscan actividad física accesible y al aire libre.

La tercera plataforma, situada junto a la calle Ramón Mesonero Romanos, será la más deportiva. Aquí se habilitará un circuito de calistenia, un equipamiento muy demandado por los vecinos y especialmente atractivo para quienes practican entrenamiento funcional con el propio peso corporal. Junto a ello, el proyecto incluye una pista ciclista con acabado de aglomerado especial y un grado de dificultad media, diseñada para ser utilizada con bicicletas de montaña, BMX, ‘scooter’ e incluso por ‘skaters’. Con esta dotación, la plaza amplía el abanico de actividades posibles e incorpora disciplinas que suelen requerir espacios específicos, favoreciendo que la juventud del barrio también encuentre aquí un punto de referencia.

El conjunto no se limita a sumar equipamientos: aspira a construir un lugar reconocible, capaz de activar la vida del barrio a distintas horas del día y en distintas épocas del año. En ese sentido, el proyecto introduce una dimensión ambiental muy marcada. La nueva plaza se convertirá también en un pulmón verde gracias a la plantación de 92 árboles de once especies y 960 plantas arbustivas. Esta vegetación se integrará en el parque de las Musas, reforzando la continuidad verde del entorno y aportando beneficios claros: más sombra en verano, mayor confort térmico, mejora paisajística y un espacio más amable para pasear y permanecer.

Visita de las obras de construcción de la nueva plaza de Vistahermosa

La intervención, financiada mayoritariamente con apoyo autonómico, se inscribe además en una línea de inversión orientada a mejorar servicios generales e infraestructuras que hacen más habitables las ciudades. Desde 2022, la Consejería de la Presidencia ha destinado más de 65,6 millones de euros a los 16 municipios de Castilla y León con más de 20.000 habitantes, con el fin de impulsar servicios públicos de calidad e infraestructuras más sostenibles y respetuosas con el entorno. Solo en 2025, esos municipios recibieron más de 16 millones de euros procedentes de esta Consejería, en la misma dirección.

Cuando se complete, Vistahermosa no solo ganará una plaza nueva: ganará un espacio con vocación de centralidad, capaz de unir ocio, cultura, deporte y naturaleza en un mismo lugar. Un proyecto nacido de la demanda vecinal y desarrollado para responder a ella con un diseño práctico, adaptado al terreno y dotado de usos muy concretos. Con pavimentos, equipamientos y plantaciones por ejecutar en la fase más visible, la cuenta atrás para ver el resultado final ya está en marcha: un nuevo punto de encuentro para el día a día del barrio y para los momentos especiales que, a partir de ahora, podrán celebrarse sin salir de Vistahermosa.