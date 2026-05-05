Un vistoso arcoíris se deja ver en Salamanca tras la tormenta
Decenas de salmantinos captaron el momento con sus teléfonos móviles
Un arcoíris ha sorprendido en la tarde de este martes a los salmantinos, dejando una estampa de postal tras un intenso chaparrón que ha descargado sobre la ciudad.
A medida que la lluvia iba remitiendo, se fue formando un vistoso arco de colores que se ha podido observar desde distintos puntos de la capital.
Muchos salmantinos no han dudado en sacar sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento, compartiendo fotografías y vídeos en redes sociales.
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