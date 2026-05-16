¿Cómo se vive desde dentro un accidente de tráfico?

Este fin de semana, con motivo de la XII Semana de la Prevención de Incendios, la plaza de la Concordia está acogiendo diferentes actividades para mostrar al público la ardua labor que realizan en casos de emergencias. Si este viernes era el turno de los bomberos en caso de incendio, este sábado, 16 de mayo, ha sido la experiencia de vivir desde dentro un accidente de tráfico.

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La programación, organizada en parte por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, ha mostrado al público desde cerca cómo son este tipo de situaciones donde la calma y la coordinación son claves para que los daños sean los mínimos posibles.

La actividad ha dado comienzo a las 11:30 horas, y denominada Car Crash Show, han querido dirigirse especialmente al público más joven, para que así puedan visualizar el trabajo conjunto entre Policía Local, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y sanitarios, tanto si se está implicado en el propio incidente como si no.

Las actividades seguirán sucediéndose a lo largo del día, donde todo aquel que quiera se podrá acercar a la plaza de la Concordia y preguntar a los diferentes Servicios de Emergencias cualquier duda que tengamos.