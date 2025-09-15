Vivienda detecta 72 pisos turísticos ilegales en Salamanca capital y 114 en la provincia

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha solicitado a las plataformas digitales que retiren los anuncios de 72 pisos turísticos ilegales en la capital salmantina, tal y como recoge la agencia Ical. Estas viviendas habían intentado obtener el número de registro obligatorio, pero fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos legales.

A nivel provincial, el número de revocaciones asciende a 114, lo que sitúa a Salamanca como la tercera provincia de Castilla y León con más rechazos, solo por detrás de Ávila (300) y León (135). En el ranking de municipios, Salamanca capital lidera la lista a nivel regional.

Esta medida forma parte del plan del Gobierno central para regular el sector de los alquileres turísticos. España se ha convertido en el primer país de Europa en implementar un Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores.

El objetivo es combatir el fraude en los alquileres y preservar la función social de la vivienda, frenando la proliferación de pisos ilegales que encarecen el mercado y "expulsan a las familias de sus barrios", según el Ministerio. Desde que el registro comenzó a funcionar el 1 de enero, ha recibido más de 336.000 solicitudes, de las cuales un 20,3 % han sido rechazadas.