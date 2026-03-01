"Vivienda, empleo y futuro aquí": Carbayo destaca las propuestas de Mañueco para los jóvenes salmantinos de cara a la reelección

La política de toda Castilla y León continúa sumida en la campaña electoral para los comicios del próximo 15 de marzo. Y este domingo día 1 le ha tocado al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, brindarle su apoyo a su compañero en el Partido Popular y aún presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Se ha puesto frente a los micrófonos de los medios de comunicación en la plaza del Liceo, acompañado por otros miembros de la formación y junto al stand informativo que los 'populares' han colocado en el ágora. Carbayo ha querido centrar su discurso en las propuestas que su partido tiene para los jóvenes, en las "medidas para impulsarlos".

"Las personas de Salamanca han siempre pedido que los jóvenes de nuestra ciudad y nuestra provincia tengan más oportunidades y hoy en día hay dos ámbitos que son claves para que estas oportunidades se produzcan. Una es la vivienda, la otra es el empleo", ha dejado claro en los primeros minutos de su intervención.

Carbayo ha defendido que "las únicas administraciones que construyen viviendas en España son las gobernadas por el Partido Popular" y ha echado en cara al PSOE que "promete muchas viviendas, pero no construye ninguna, cero viviendas en la provincia de Salamanca". Aunque no solo a los socialistas ha dirigido su crítica: "Y hay otro partido que dice que tiene el apoyo de los jóvenes pero nunca se ha preocupado precisamente de gobernar en el ámbito de la vivienda y tampoco puede ni siquiera certificar la construcción de una sola vivienda en el ámbito de sus competencias y responsabilidades".

"La única manera de arreglar el problema de la vivienda es haciendo viviendas. Construyendo la vivienda y poniendo la llave en la mano de las personas que van a acceder a ella. No hay otro truco", ha dicho. "Yo voy a poner el ejemplo de la ciudad de Salamanca: ya tenemos un parque de viviendas en muy poco tiempo de 326 viviendas de alquiler asequible. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Salamanca y eso es lo que también está haciendo la Junta de Castilla León en otras localidades de la provincia como Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Doñinos o Santa Marta", ha asegurado el alcalde, que no ha dejado ahí su puesta en valor de las competencias autonómicas: "Lo hacemos con cofinanciación de la Junta de Castilla y León. Construimos más viviendas y lo hacemos más rápido gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León".

En cuanto al empleo, Carbayo ha sacado pecho de un dato muy concreto antes: "podemos decir con toda claridad que estamos creciendo en intensidad de empleo tecnológico más que en ninguna otra provincia de España, lo dicen los datos oficiales". Ha defendido que eso es "gracias también a los gobiernos del Partido Popular" y ha repetido el apoyo de Mañueco en la Junta y ha recordado los "121 millones de parte de Alfonso Fernánez de Mañueco para impulsar el desarrollo tecnológico y logístico en la ciudad de Salamanca", con el que los 'populares' dicen querer "que nuestros jóvenes se puedan quedan".

"Que se puedan quedar en nuestra ciudad a desarrollar su proyecto vital y empresarial en Salamanca si es lo que desean. Estos son oportunidades. Centros tecnológicos municipales para impulsar el empleo. Vamos por cuatro centros y estamos punto de empezar la construcción del quinto y tenemos programado un sexto", ha recordado, porque "aquí estamos hablando de jóvenes que están hoy en esos centros trabajando y además con empleo de calidad, que no nos vale cualquier empleo para nuestros jóvenes".

Asimismo, el alcalde de la capital charra también ha remarcado que desde el Partido Popular quieren "que sigan viniendo jóvenes universitarios". Ahí entran la propuestra de la primera matrícula gratuita para los estudiantes empadronados en Castilla y León para el curso 2026-2027, pero también la nueva Facultad de Veterinaria o "inversiones millonarias para soportar todo ese gasto que necesita nuestra Universidad para atraer más profesores y para atraer más estudiantes".