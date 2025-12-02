Las viviendas de Pizarrales y barrio Blanco tendrán restricciones del suministro de agua este miércoles

Los vecinos de Salamanca que residan en los barrios de Pizarrales o Blanco se verán afectados por restricciones temporales del suministro del agua durante la mañana de este miércoles.

Las labores de limpieza del depósito de agua situado en el Teso de los Cañones harán que se reduzca considerablemente la presión del agua entre las 10:00 y las 13:00 horas, un proceso que seguro afectará a decenas de viviendas de la zona.

Esa reducción en la presión del agua hará que en muchas viviendas salga menos agua, pero en otras, sobre todo aquellas que estén situadas en las zonas altas de los edificios, el corte será total al no tener capacidad de suministro.

La información ha sido proporcionada por el Ayuntamiento de Salamanca que espera que la situación este normalizada para las 13:00 horas.