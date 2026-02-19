Más viviendas en pueblos o depuradoras, entre las medidas que ‘presume’ la lista de Mañueco en Salamanca

La candidata del PP de Salamanca a las Cortes de Castilla y León, Rosa Esteban, presenta el programa electoral del Partido Popular

La precampaña sigue su curso, si es que alguna vez ha contado con inicio y final, y la ‘guerra mediática’ de los partidos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas va a rueda de prensa por día, aunque no se diga nada nuevo.

Si la ministra de Sanidad, Ana Redondo, curiosamente ha elegido un día de precampaña para visitar ASECAL con la excusa de conocer a una empresa con distintivo "Igualdad en la Empresa", algo que otorgó ella misma en 2024, el PP de Salamanca ha contrarrestado con una convocatoria de prensa donde los compañeros de lista de Alfonso Fernández Mañueco han vuelto a destacar el programa electoral y las 1.000 medidas presentadas ya por su presidente.

Lo han hecho encabezados por la candidata Rosa Esteban, que ha relatado una lista de medidas llevadas a cabo por parte de Alfonso Fernández Mañueco para Salamanca y ha destacado las que llegarán centradas en cinco grandes áreas: economía, empleo, medio ambiente, vivienda y sanidad; “lo mejor está por llegar”.

Antes, eso sí, ha querido hablar de un programa y una lista que no tiene un “relato prefabricado, ni diseñado en un laboratorio de comunicación”. Para justificar sus palabras ha asegurado que este nace de “patear la calle, escuchar a los ciudadanos y de la gente que trabaja. Reflejan el carácter del salmantino, tierra de personas trabajadoras y comprometidas, que creen en el progreso y no del progresismo de cartón piedra”.

Unas propuestas -1.000, recordemos- que nacen “del sentido común” y que “ponen a las personas en el centro”. Un programa que pone en valor ‘la vida de pueblo’, “porque es un privilegio, no puede ser vivir peor”, ha alegado Esteban.

En ese sentido ha hablado de algunas medidas adelantadas ya por Mañueco para potenciar la actividad empresarial y la vida en el mundo rural: la incursión del buscyl, beneficios y facilidades para la instalación de la figura del nómada digital, peajes bonificados para usuarios recurrentes… “El medio rural no es un problema, es una oportunidad. Para Mañueco no hay ciudadanos de primera o de segunda. Los pueblos se defienden con hechos, no con pancartas. Frente a anuncios vacíos, obra real”.

“Gestión”, destaca la alcaldesa de Gomecello, que contrarresta con la de Ana Redondo u Óscar Puente: “Compare la de unos y otros. Ellos han demostrado que subiendo impuestos se hace menos y, con todo y con ello, no saben gestionar”.

En ese sentido, ha mantenido el discurso que ya apoyo Feijóo y Mañueco en la presentación de la precampaña, la de destacar la figura de Óscar Puente como el jefe del PSOE de Castilla y León, “es él, no quien se presenta como candidato que aquí se presenta otro distinto”.

Medidas específicas para la provincia de Salamanca

El extenso programa electoral de Mañueco cuenta con muchas medidas para Salamanca, centradas en las cinco grandes áreas antes mencionadas.

Se ha encargado Rosa Esteban de desgranarlas, destacando en el ámbito económico el impulso por el Puerto Seco, “que no ha recibido apoyo del Gobierno”, o la puesta en marcha del Distrito Tecnológico de Salamanca.

En el ámbito económico, ha destacado el impulso definitivo a la Plataforma Intermodal como infraestructura estratégica para el desarrollo logístico de la provincia, así como la puesta en marcha del Distrito Tecnológico de Salamanca, con los jóvenes y la Universidad como núcleo de empleo innovador. Además, ha señalado otras infraestructuras como el polígono de Las Viñas, en Ciudad Rodrigo, o de la construcción de uno nuevo en Ledrada. Sumado al Plan Socioeconómico de la Raya para reforzar las alianzas con el país vecino.

Por otro lado, también ha destacado, en materia de medio ambiente, la construcción de depuradoras en 134 municipios y la ampliación de abastecimientos mancomunados. Así mismo, ha puesto en valor el programa con el que prevé la construcción de 250 viviendas en alquiler o venta bonificada en lugares como Santa Marta, Guijuelo, Ciudad Rodrigo, Castellanos de Moriscos, San Morales, La Alberca, La Fuente de San Esteban o Doñinos.

Por último, ha querido señalar los avances en sanidad con Mañueco al frente de la Junta, resaltando la culminación del edificio de consultas del hospital de Salamanca, “el mejor de Castilla y León”, así como el inicio de la construcción de los centros de salud de Prosperidad y Zurguén o la ampliación de los de Peñaranda de Bracamonte o Santa Marta de Tormes.

Con esa lista de logros, Rosa Esteban ha concluido hablando de un proyecto “con rumbo, liderazgo y hechos. Frente al ruido, estabilidad. Frente a jugar a la política, gobierno de acción. Salamanca tiene capitán y con él, tiene futuro”.