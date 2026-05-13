'Vivir' un accidente de tráfico para saber cómo actuar o simular una evacuación: fin de semana de prevención en Salamanca

La XXI Semana de la Prevención de Incendios traerá a Salamanca diferentes actividades para concienciar a pequeños y mayores sobre la importancia de la prevención, así como las actuaciones a llevar a cabo en caso de emergencia.

El punto neurálgico de las actividades se centrará en la plaza de la Concordia y comenzarán el viernes, 15 de mayo, con talleres de prevención de incendios, primeros auxilios, así como muestra de vehículos y material de bomberos.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos será la ‘Casa de Evacuación’, una estructura hinchable en la que niños y mayores podrán aprender cómo actuar en caso de incendio. Todo ello en un horario de 16:00 a 20:30 horas el viernes o de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas el sábado.

Precisamente el segundo día de estas actividades contará con un simulacro de accidente de tráfico que contará con la participación de la Policía Local de Salamanca, efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento y personal sanitario. Todo ello para explicar al público cómo actuar en caso de accidente, tanto sí se está directamente implicado o si se es testigo del mismo.