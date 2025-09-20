Voluntarios de Salamanca se suman en La Aldehuela a la lucha contra la almeja asiática

La ribera de La Aldehuela volvió a convertirse este fin de semana en escenario de compromiso ambiental con una nueva jornada de voluntariado destinada al muestreo y eliminación de la almeja asiática, una especie invasora que amenaza el equilibrio de los ecosistemas fluviales.

Convocados en el marco del programa ‘Voluntas’, los participantes se calzaron botas y guantes para adentrarse en las aguas y orillas del río, repitiendo un gesto que se inició en 2022 y que desde entonces se ha consolidado como una práctica periódica de cuidado del entorno. La tarea, paciente y minuciosa, requiere localizar los ejemplares de este molusco invasor, retirarlos y, al mismo tiempo, registrar datos que permitan valorar la evolución de la especie en la zona.

El concejal Roberto Martín acompañó a los voluntarios en esta jornada, compartiendo con ellos el esfuerzo y la motivación que impulsa estas acciones: la convicción de que la defensa de la naturaleza también se escribe en pequeños gestos repetidos con constancia.

En la quietud del río, los movimientos de los voluntarios se integraban con el rumor del agua y la vegetación, componiendo una imagen sencilla pero elocuente: la de una comunidad que entiende que el futuro del medio ambiente depende tanto de grandes estrategias como de la suma de estas acciones locales y concretas.