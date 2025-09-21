La Vuelta Ciclista corta el tráfico en el centro de Salamanca este domingo

Este domingo, 21 de septiembre, la ciudad de Salamanca experimentará importantes cortes de tráfico debido a la celebración de la tercera y última etapa de la Vuelta ciclista. La interrupción del tráfico comenzará a las 10:00 horas y afectará a varias de las vías más céntricas.

Calles y zonas afectadas

Las restricciones de circulación se aplicarán en el paseo de San Gregorio, calle Tentenecio, glorieta de los Milagros, puente Sánchez Fabrés, glorieta de la Charrería, paseo del Progreso, glorieta Vettones y Vacceos, Vía Helmántica, y el puente Enrique Estevan.

Además, también se verá afectado el tráfico en la avenida Reyes de España, paseo del Rector Esperabé, y las calles Juan de la Fuente y San Pablo. Se espera que las calles recuperen la normalidad una vez que finalice el evento deportivo.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar rutas alternativas para evitar posibles congestiones.