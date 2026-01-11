La vuelta al gimnasio tras los excesos navideños, un paradigma cada vez menos habitual en Salamanca

La Navidad y sus excesos, una bendición para muchos y cierto castigo para otros. Sí que es verdad que para muchas personas se convierte en una época del año en el que las comidas familiares, con los amigos o con los compañeros de empresa se suceden semanalmente, pudiendo engordar unos kilos de más en algunos casos.

Ante esto, son otras tantas las personas que tras estas fechas deciden apuntarse al gimnasio, tanto para bajar todas esas comidas como para proponerse ciertos objetivos de año nuevo.

Rafael Herrero, director del Enjoy Multiusos, ha explicado algunas claves para entender cuál es el paradigma actual, sin producirse como antes una avalancha de nuevos usuarios que se apuntan al gimnasio debido a la fidelidad de los mismos durante el resto del año.

Según ha indicado Herrero a Salamanca24horas, la gente “ya no se desapunta durante las fiestas navideñas, sino que mantienen su asistencia durante el resto del año”. Eso sí, también ha indicado que “siempre hay personas que se marcan nuevos objetivos y que se apuntan, pero ya no está ese tradicional descenso por la Navidad que era muy acusado”.

Con los datos sobre la mesa, a 10 de enero las altas han sido menos habituales que en las mismas fechas de otros años, con un aumento, únicamente, del dos por ciento, siendo “una cifra moderada”. Además, estas nuevas inscripciones responden “a personas que vienen o regresan tras la Navidad y los excesos, con la vista puesta a llegar a la mejor forma de cara al verano y el buen tiempo”.

Entonces, ¿qué está ocurriendo en la actualidad para que la gente se apunte cada vez menos tras las Navidad?

La respuesta también nos la da Rafael, y es que en la actualidad cada vez “hay más usuarios inscritos que vienen con más recurrencia”, lo que hace que no haga falta desapuntarse porque cada vez hay más hábitos de asistir al gimnasio como método de vida saludable.

De nuevo, y con los número, las altas han sido de casi 200 personas nuevas durante los primeros días del año, siendo en torno a un 60 por ciento de ellas mujeres, lo que indica otro cambio en el propio paradigma con respecto a años anteriores donde eran los hombres, mayoritariamente, los que tenían estos propósitos.

Según ha explicado Herrero, esto se debe a que “se ha eliminado ese estigma de que los gimnasios son espacios mayoritariamente masculinos, llegando en la actualidad a haber un 52 por ciento de mujeres inscritas y un 48 por ciento de hombres”.

Asimismo, habría que recalcar que los usuarios, también, se sienten cada vez más cómodos cuando existe una “presencia equilibrada entre géneros”, que se llega a conseguir con una amplio programa de actividades para que puedan ejercitarse en diferentes disciplinas.

Por esto mismo, no significa que la gente se vaya apuntando menos al gimnasio, sino que el acudir con más frecuencia, hace que no haga falta apuntarse tras la Navidad. Los usuarios que se suelen apuntar durante estas fechas, como explica el director del Enjoy Multiusos, suelen ser estudiantes que “en diciembre vuelven a sus casas y una vez que vuelven a Salamanca, pues se apuntan de nuevo”.

Además, también cabe destacar que de esas nuevas 200 personas inscritas, el 45 por ciento son menores de 24 años, con un tercio de las mismas siendo ‘usuarios recuperados’.

Conciencia por la alimentación y facilidad de conciliación familiar, claves para unos hábitos saludables

El propio Herrero también apunta hacia otro hecho clave, la alimentación, donde la nutrición acaba siendo clave para marcarse nuevos objetivos: “Si hacemos deporte, sin cuidar la alimentación, se puede ganar músculo pero también aumentar de volumen, por lo que no lograremos vernos como queremos”. Si en el propio gimnasio, además, te facilitan estos ‘deberes’, los objetivos acaban siendo más sencillos de cumplir.

En la actualidad, todo ha cambiado en lo que se conoce como gimnasio, y si antes la gente no podía asistir por falta de tiempo o de conciliación familiar, el hecho de poder aportar servicios de ludotecas hace que la gente sí pueda asistir a los centros deportivos, otro de los puntos por los cuales la gente va de forma más recurrente a los citados lugares.

Ante las épocas de excesos navideños, el propio Rafael explica que “lo más recomendable es mantener unas prácticas saludables. No es necesario acudir los siete días, sino que con tres por semana y con unos objetivos bien definidos se van a lograr esos resultados”. Asimismo, también ha destacado que “el entrenamiento ha de ser recurrente, pero también tiene que ser extrapolable a la vida diaria”.

Por último, también ha expuesto otro de los motivos por lo que siempre será bueno realizar practicas deportivas, y es que el estrés acumulado del día a día, se liberan endorfinas, dopamina y adrenalina, combatiendo de esta forma el estrés y mejorando el estado de ánimo, como ha explicado el propio Herrero.