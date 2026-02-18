Vuelta a las movilizaciones médicas en Salamanca: “Nos quieren meter en el mismo grupo que otros que han estudiado cuatro años”

Los médicos de Salamanca y del resto de España están en pie de guerra desde hace meses, lo que les ha llevado a realizar una semana de huelga al mes hasta junio. De este modo han solicitado basarse en un estatuto propio y no en el borrador de anteproyecto de ley que ha realizado el Ministerio de Sanidad y que ha firmado con los sindicatos de Ámbito.

En cuanto a los dos primeros días de huelga, el presidente de la Confederación Estatal Médica de Salamanca, Ángel Bajo, ha declarado que “ha tenido una consideración especial”, por lo que “la huelga va cada vez a más dentro de las posibilidades que tenemos de hacer huelga porque nos han puesto unos servicios mínimos abusivos que nos impide el desarrollo de hacer huelga de muchos profesionales”.

Y es que el gran punto que han querido destacar ha sido este, el de los servicios mínimos que ha estipulado la Junta de Castilla y León para estos días y que llevan demandado en los tribunales desde el comienzo de los tribunales.

Por otro lado, muchos de los pacientes están transmitiendo sus quejas por estos días de huelga, donde Bajo ha expuesto que “están entendiendo las demandas porque estamos pidiendo que se defienda su calidad. Por ejemplo, creemos que un médico no está para tratar a un paciente cuando lleva más de doce horas”.

Del mismo modo, también han destacado el tema de la reclasificación, donde no ven lógico que “nos pongan a nosotros en el mismo grupo, con una formación de diez años, que a otros donde solamente han tenido que estudiar cuatro años”.

Ante el punto del anteproyecto negociado entre CSIF, SATSE, CCOO y UGT, Ángel ha dejado claro que “nuestras condiciones las tenemos que negociar nosotros”. Muy en contraposición a lo explicado por Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF en Castilla y León, donde ha explicado que los médicos tienen atendidas sus reivindicaciones en lo firmado con el Ministerio de Sanidad.

Como no podía ser de otra forma, los médicos asistentes a las movilizaciones pedían reivindicaciones al grito de “Hora computada, hora trabajada” y “Sin médicos no hay sanidad”.

En cuanto a los datos de seguimiento de la huelga que ha facilitado la Junta de Castilla y León, indican que el 20 por ciento de los facultativos ha secundado la huelga en toda la región, siendo en Salamanca un total de 210, es decir, un 15,9 por ciento.

Por otro lado, en Castilla y León se han cancelado un total de 7.708 consultas, de las que en Salamanca han sido un total de 1.127, siendo la tercera provincia de la región con más consultas suspendidas en medicina familiar y pediatría.