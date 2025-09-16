Vuelve el calor veraniego a Salamanca: máximas de 36 grados y mínimas de 18

Campaña municipal de sensibilización y consejos ante la ola de calor

Se espera que el calor veraniego vuelva a Salamanca durante esta semana. De hecho, ya se ha podido ver algún atisbo este mismo lunes con temperaturas que ya han superado los treinta grados en algunos puntos de la provincia.

Según la previsión de la AEMET (Agencia Española de Meteorología), se espera que en Salamanca el mercurio llegue a máximas de 36 grados y mínimas que irán en crecimiento a lo largo de la semana.

Los días más calurosos por el día serán el miércoles, jueves y viernes, donde se esperan temperaturas de 35, 36 y 34 grados, respectivamente.

Sin embargo, la noche más calurosa será la madrugada del sábado, puesto que la AEMET marca las temperaturas mínimas para ese día en 18 grados.

Se prevé que el panorama cambie de cara el domingo, donde la AEMET incluso llega a prever nevadas a partir de los 1.900 metros, y donde apuntan a máximas de 25 grados y vientos de 20 kilómetros por hora.