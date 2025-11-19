Vuelve ‘Mi Libro Preferido’: alumnos de Salamanca pueden ganar un viaje a la Villa del Libro y premios en metálico

Entrega de premios de la edición anterior de Mi Libro Preferido

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha anunciado la quinta edición del concurso ‘Mi libro preferido’. Impulsado en colaboración con la Fundación José Manuel Lara, este certamen busca fortalecer el hábito lector y la escritura creativa entre el alumnado de Educación Secundaria de toda la comunidad, incluida la provincia de Salamanca.

El plazo para participar está abierto desde el 17 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el 24 de marzo de 2026. Los estudiantes salmantinos pueden participar compartiendo sus reflexiones, emociones e ideas sobre sus libros favoritos.

El concurso ofrece dos vías para que los jóvenes expresen su pasión por la lectura:

Modalidad Textual: Los alumnos deben redactar un texto de hasta dos páginas. Modalidad Pódcast: Se permite la participación en grupos de hasta dos escolares. Consiste en elaborar un programa de audio de hasta cinco minutos que explore el libro de forma creativa.

Los centros educativos de la provincia serán los encargados de seleccionar los mejores trabajos de sus alumnos para su remisión final a la organización del certamen.

El jurado seleccionará cuatro textos ganadores (uno por curso de ESO) y dos pódcasts destacados. Los estudiantes galardonados en la modalidad textual serán premiados con:

Una tarjeta regalo de 75 € de la Casa del Libro.

Una visita a la Villa del Libro en Urueña (Valladolid) que incluye una noche de hotel para el premiado y dos acompañantes.

Un libro dedicado por un autor o autora del Grupo Planeta.

El autor del mejor relato recibirá, además, un premio especial de tres entradas para visitar la Sierra de Atapuerca, con una noche de hotel incluida. En la modalidad de pódcast, se reconocerá a los ganadores con equipos de audio. Los docentes coordinadores de los trabajos también recibirán una tarjeta regalo de 75 euros.