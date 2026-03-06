Vuelven los paseos guiados y gratuitos por los parques de Salamanca para descubrir sus plantas, aves e insectos

La Facultad de Biología de la USAL retomará el domingo 15 de marzo los paseos guiados y gratuitos por los parques de Salamanca. El primero será a las 10:00 horas y los participantes podrán descubrir las plantas, insectos y aves que habitan en la ciudad.

Los alumnos del Colectivo Bellotero de la Facultad ejercerán de guías y enseñarán a identificar, conocer la morfología, fisiología, usos y aplicaciones de los seres vivos presentes en la capital del Tormes. También expondrán curiosidades de interés.

Las plazas son limitadas, por lo que los interesados han de inscribirse por correo electrónico (salamancaverde@gmail.com) y esperar confirmación. De no ser seleccionados en la primera tanda, pueden preguntar por las fechas de los siguientes paseos a través de la misma cuenta de mail.