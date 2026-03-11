Vuelven las visitas guiadas al cementerio San Carlos Borromeo y al Museo del Cerro de San Vicente

Este fin de semana vuelven las visitas guiadas al Museo del Cerro de San Vicente y al Cementerio San Carlos Borromeo.

En ediciones anteriores, indican fuentes municipales, estas visitas han atraído a más de 7.300 personas y, ahora, se vuelven a abrir las plazas para participar en las visitas guiadas.

En lo que al Museo del Cerro de San Vicente se refiere, podrá volver a visitarse a partir de este próximo 13 de marzo con horario de fin de semana incluyendo, además, visitas guiadas y libres. Los horarios comprenden desde el viernes de 17:30 -a 20:00 horas, sábados de 11:30 horas a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00. Los domingos, por su parte, estará abierto al público de 11:30 a 14:00 horas.

Durante estas jornadas, se podrá participar en cuatro visitas guiadas especiales (viernes a las 18:00 horas, sábados a las 12:00 y 18:00, y domingos a las 12:00) dirigidas por un arqueólogo. Este recorrido, señalan las mismas fuentes, "incorporará contenidos audiovisuales para detallar los hallazgos del yacimiento".

En lo que al cementerio San Carlos Borromeo se refiere, también recupera su programa de visitas guiadas bautizado como ‘Ecos de una ciudad’, que permiten poner en valor el patrimonio histórico artístico de Salamanca a través de dos pases (11:00 y 12:30 horas) los días 15 y 29 de marzo, 12 y 26 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 y 21 de junio.