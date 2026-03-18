‘X’ deja de funcionar a nivel mundial

Twitter ha vuelto a caerse una vez más, en esta ocasión sobre las 16:00 horas, momento en el que miles de personas no han podido navegar libremente a través de la red social, según ha podido comprobar este medio.

Así pues, se han detectado diferentes problemáticas como la no posibilidad de recargar nuevos tweets en la feed de ‘X’, no poder visitar otros perfiles o no poder acceder a elementos guardados en la propia aplicación.

No es la primera vez que ocurre, y se espera que esté solucionado lo antes posible tal y como ha ocurrido en otras ocasiones similares.