La XIV Carrera Cívico Militar ‘San Fernando 2026’ y la I Carrera Solidaria del CEE Reina Sofía provocará varios cortes de tráfico durante el fin de semana.

Por un lado, la carrera solidaria del Reina Sofía se celebrará a las 17:30 horas de este sábado 16 de mayo, provocando cortes de tráfico a partir de esta hora.

Se verán afectadas las avenidas Carlos I, Saavedra y Fajardo, Vía Helmántica, carril bici junto a la Iglesia Nueva del Arrabal, Puente Romano, calle Santiago, Teso de San Nicolás, Santa Brígida, avenida Reyes de España, paseo del Rector Esperabé, calle Cordel de Merinas, Huertas de la Santísima Trinidad, paseo fluvial, puente Enrique Estevan, Vía Helmántica, avenida Juan de Austria, calles Maestro Marqués, Maestro Sánchez Allú, Maestro Lidón, Diego pisador, Bartolomé de Escobedo, y avenidas Juan de Austria y Carlos I.

Cortes de tráfico I Carrera Solidaria CEE Reina Sofía | Ayuntamiento de Salamanca

La XIV Carrera Cívico Militar ‘San Fernando 2026’ tendrá lugar el domingo día 17 desde las 10:00 horas para la categoría de menores y a las 11:00 horas la categoría absoluta, con un recorrido de 10 kilómetros.

A partir de las 11:00 horas se verá afectado el recorrido de la XIV Carrera Cívico-Militar ‘San Fernando 2026’, que discurre desde el Acuartelamiento General Arroquia (avenida de Salamanca) a través de las calles avenida de la Salamanca, avenida de los Cipreses, calle Río Miño, avenida Reina Berenguela, avenida Fernando III, glorieta de la Policía Local, paseo Fluvial, calle San Nicolás, puente de Enrique Estevan, paseo de la Iglesia Nueva del Arrabal, Puente Romano, calles Veracruz, Libreros, La Fe, plaza de Anaya, calle Rúa Mayor, Plaza Mayor, calle Zamora, y paseo del Doctor Torres Villarroel.