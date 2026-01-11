El XXXIV Día del Aguinaldo del Barrio Antiguo se celebra en la Iglesia de San Pablo con tradición y solemnidad

La iglesia de San Pablo ha acogido la misa y el acto de homenaje del XXXIV Día del Aguinaldo del Barrio Antiguo con la asistencia del concejal de Participación Roberto Martin

La Iglesia de San Pablo ha sido el escenario que ha acogido los actos del XXXIV Día del Aguinaldo del Barrio Antiguo, una celebración que se cuenta por décadas y que ha reunido a decenas de fieles en el lugar sagrado.

Primeramente, la misa ha sido la especial protagonista, además de homenajear a diferentes comercios de la ciudad. En este caso ha sido la gasolinera de la avenida Reyes de España, el hotel Rector y a Gabriel Calvo.

El concejal de Participación, Roberto Martín, ha acudido en representación del Ayuntamiento de Salamanca, que siempre ha estado dispuesto a participar en este tipo de celebraciones de tradición en la capital del Tormes.

La iglesia de San Pablo ha acogido la misa y el acto de homenaje del XXXIV Día del Aguinaldo del Barrio Antiguo con la asistencia del concejal de Participación Roberto Martin

Además, los bailes charros también han tenido cabida en este día tan especial.