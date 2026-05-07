YMCA abre el plazo de inscripción del programa gratuito 'Recalculando ruta: segunda oportunidad para jóvenes'
Es un curso enfocado en la preparación de las pruebas libres para la obtención del título de la ESO que dará comienzo en junio
YMCA Salamanca abre el plazo de inscripciones para el programa gratuito 'Recalculando ruta: segunda oportunidad para jóvenes' que tengan entre 16 y 29 años y que deseen retomar sus estudios y obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
El curso está centrado en la preparación de las pruebas libres para la obtención del título de la ESO y desde YMCA se ofrece un acompañamiento individualizado y personalizado, adaptado a las necesidades de cada participante.
Las clases darán comienzo el próximo 17 de junio y se desarrollarán en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
Para quienes estén interesados en este programa se habilita el número 923244262; el 638243224; o el correo electrónico e2osalamanca@ymca.es.
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