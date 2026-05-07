YMCA abre el plazo de inscripción del programa gratuito 'Recalculando ruta: segunda oportunidad para jóvenes'

YMCA Salamanca abre el plazo de inscripciones para el programa gratuito 'Recalculando ruta: segunda oportunidad para jóvenes' que tengan entre 16 y 29 años y que deseen retomar sus estudios y obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El curso está centrado en la preparación de las pruebas libres para la obtención del título de la ESO y desde YMCA se ofrece un acompañamiento individualizado y personalizado, adaptado a las necesidades de cada participante.

Las clases darán comienzo el próximo 17 de junio y se desarrollarán en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Para quienes estén interesados en este programa se habilita el número 923244262; el 638243224; o el correo electrónico e2osalamanca@ymca.es.