YMCA convoca un curso gratuito de Monitor de Tiempo Libre en Salamanca para jóvenes de entre 18 y 29 años

La Escuela de Tiempo Libre YMCA ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo curso oficial de Monitor de Tiempo Libre en Salamanca, una oportunidad formativa de carácter totalmente gratuito. Este programa está dirigido específicamente a jóvenes de entre 18 y 29 años que cuenten con el título de Graduado en ESO o cualquier titulación equivalente, buscando profesionalizar el sector del ocio educativo en la región.

El calendario se extenderá desde el 15 de mayo hasta el 27 de junio, combinando la flexibilidad con la formación presencial. Las sesiones presenciales se han programado para los viernes por la tarde y los sábados en jornada de mañana y tarde.

El periodo de preselección para acceder a esta formación oficial ya se encuentra abierto. Todos los interesados que cumplan con los requisitos de edad y titulación deberán formalizar su solicitud enviando su currículum actualizado a la dirección de correo electrónico etlcyl@ymca.es para entrar en el proceso de selección.