YMCA lanza en Salamanca su programa de 'Segunda Oportunidad' con formación gratuita en hostelería

YMCA en Salamanca ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su programa gratuito “Recalculando Ruta”, una iniciativa diseñada específicamente para jóvenes de entre 16 y 29 años que no han obtenido el título de la E.S.O. y buscan una cualificación profesional. El proyecto tiene como objetivo ofrecer una alternativa real al sistema de enseñanza tradicional, apostando por un aprendizaje activo, práctico y basado en el trabajo en equipo y el uso de nuevas tecnologías.

En esta convocatoria, el itinerario formativo se centra en la obtención del Certificado de Profesionalidad en Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, una formación que comenzará a finales de este mes de febrero. El programa no solo cubre los conocimientos técnicos del sector servicios, sino que se complementa de forma simultánea con el desarrollo de competencias transversales y digitales, fundamentales para mejorar las opciones de acceder a un empleo digno en el mercado actual.

El valor diferencial de esta propuesta reside en su acompañamiento personalizado. Cada participante cuenta con tutorías individuales donde se realiza un análisis de su situación particular, buscando identificar las áreas profesionales que más le motiven para retomar su formación. Este enfoque busca que el joven se sienta protagonista de su propio desarrollo profesional a través de un itinerario adaptado a sus necesidades y metas personales.

Este proyecto cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del Programa Estatal de Empleo Juvenil para el periodo 2021-2027. Las personas interesadas en participar o que conozcan a jóvenes que puedan beneficiarse de esta formación pueden ponerse en contacto con la entidad a través del teléfono 923 24 42 62, el número de WhatsApp 638 24 32 24 o mediante el correo electrónico e2osalamanca@ymca.es.