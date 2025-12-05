Zaldesa aprueba la licitación para la explotación del Puerto Seco de Salamanca

El consejo de administración de la sociedad mercantil local Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (Zaldesa) ha dado luz verde a la licitación para la explotación de la Terminal Intermodal Ferroviaria del Puerto Seco de Salamanca. Esta infraestructura se considera estratégica, buscando consolidar a la provincia como un referente logístico en las redes intermodales nacional e internacional.

Duración, condiciones y objetivos de la concesión

La explotación se otorgará mediante concesión de dominio público. La duración del contrato será de un mínimo de 10 años y un máximo de 25 años, ajustándose esta horquilla en función del compromiso de inversión que presenten los licitadores.

Además de la duración mínima y máxima, los pliegos contemplan la posibilidad de una prórroga de hasta un 25% adicional si se cumplen dos condiciones principales: el incremento del tráfico gestionado en un 20% sobre lo inicialmente comprometido y el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones contractuales.

Los objetivos principales de esta concesión son garantizar un modelo organizativo, comercial y operativo que asegure el correcto funcionamiento de la terminal, alcanzar altos niveles de rendimiento y posicionamiento en el mercado logístico. También se busca implementar acciones para atraer nuevos tráficos y consolidar el área de influencia natural de la terminal, y finalmente, adjudicar la concesión a la propuesta que aporte la mayor utilidad pública, conforme a los criterios establecidos.

Obligaciones del adjudicatario y beneficios esperados

El concesionario que resulte adjudicatario asumirá la operación de la terminal sin que Zaldesa deba abonar cantidad alguna por los servicios derivados. Entre las obligaciones financieras y mercantiles, el adjudicatario deberá abonar un canon anual, con un período de tres años de carencia, y tendrá que constituir una Sociedad Anónima de nueva creación, con domicilio en Salamanca y un objeto social exclusivo para esta concesión.

La puesta en marcha de esta concesión supondrá un revulsivo económico y social para Salamanca. Se prevé un impacto positivo en la creación de empleo, la atracción de inversión privada, la mejora de la competitividad logística, la conexión con los principales corredores europeos y la reducción de emisiones. Con esta iniciativa, Zaldesa refuerza el papel del Puerto Seco de Salamanca como motor de desarrollo económico y pieza clave en la modernización de las infraestructuras de Castilla y León.