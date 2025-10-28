ZOES acogerá una lectura dramatizada de 'Don Juan Tenorio' para el 30 de octubre

La inmortal obra de José Zorrilla, 'Don Juan Tenorio' se prepara para regresar al Barrio del Oeste con una cita que combina la tradición teatral, la historia y la gastronomía típica de la festividad de Todos los Santos.

La asociación vecinal ZOES ha organizado, como es costumbre en torno a esta fecha, una lectura dramatizada de la obra, a cargo de su propio Grupo de Lectura Dramatizada. El evento tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre, a partir de las 20:15 horas, en el salón del CRMF.

La iniciativa busca rendir homenaje a una de las tradiciones teatrales más queridas de España, ofreciendo a los vecinos y asistentes una velada cultural completa.

La actividad invita a vivir la obra en comunidad, uniendo arte y sabor con una lectura dramatizada, en la que el grupo de ZOES dará vida a los versos de Zorrilla, manteniendo vivo el espíritu romántico y dramático de la pieza. Igualmente, al finalizar la lectura se repartirá entre los asistentes buñuelos.

Las invitaciones para asistir pueden recogerse de manera anticipada en la sede de ZOES, ubicada en la Calle Valle Inclán, nº 8, en el corazón del Barrio del Oeste.

La representación de 'Don Juan Tenorio' se ha consolidado desde el siglo XIX como una costumbre arraigada en torno a los días 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y de los Difuntos. La obra aborda temas universales como la muerte, la salvación y el perdón, conectando su tono dramático con el espíritu reflexivo de estas fechas.