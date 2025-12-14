ZOES celebra la Feria de Intercambio en la Plaza del Oeste este domingo

Este domingo 14 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, la plaza del Oeste se convierte en el escenario de la Geria del Intercambio. Este evento, organizado por la Asociación de Vecinos ZOES, es una iniciativa abierta a la ciudadanía que busca la promoción de la economía circular, la reutilización de objetos y el encuentro comunitario para todas las edades. La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha asistido en nombre del Ayuntamiento de Salamanca.

Por eso, quienes visitan la Feria podrán intercambiar objetos con otras personas. Ropa, libros, juguetes... un día en el que celebrar el aprovechamiento y practicar entre todos un consumo más responsable. Para ayudar a tal concienciación, se ha colocado en la plaza un punto informativo sobre prácticas sostenibles, reciclaje y reutilización

Además, la programacióin de la Feria incluye un intercambio de esquejes, para impulsar la biodiversidad urbana, y tallares para toda la familia. Elaboración de guirnaldas con lana de oveja, crochet y ganchillo o percusión son algunos de los temas sobre los que pueden formarse los participantes, que también disponen de una zona infantil con cuentacuentos y manualidades.

De fondo, la actuación de un DJ y la presentación, por primera vez en Salamanca, del proyecto musical Masamadre – “Las Panaderas”. Y un puesto de castañas asadas.