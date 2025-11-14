ZOES dedica un desayuno literario a Agatha Christie para fomentar el misterio y el debate con música en vivo

Archibald (izq.) y Christie en 1922 durante la Exhibición del Imperio Británico.

La Asociación Vecinal ZOES, a través de su grupo LIBRO – PELI, ha anunciado la celebración de un desayuno literario en homenaje a Agatha Christie, reconocida como la "reina de la literatura de misterio".

El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 16 de noviembre en la Cafetería Victoria Adrados.

La actividad propone un espacio cercano y participativo donde los asistentes podrán disfrutar de un desayuno compartido mientras leen y comentan las obras, personajes y el legado de la célebre escritora británica. La sesión incluirá comentarios guiados sobre sus títulos más representativos, lecturas breves y propuestas para seguir explorando su universo literario.

Como novedad, el evento estará intercalado con música en vivo (piano, guitarra y saxo) y, en esta ocasión, se grabará y publicará un podcast.

El desayuno literario forma parte de la programación sociocultural impulsada por ZOES para fomentar la convivencia, el pensamiento crítico y el acceso a la cultura en el barrio. El aforo es limitado y los interesados deben haber retirado previamente la invitación en las instalaciones de la asociación.