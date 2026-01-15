Zonas verdes, más bancos y mejor accesibilidad: el Ayuntamiento inicia las obras de urbanización de la plaza de Santa Cecilia

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visita las obras de la plaza de Santa Cecilia

Continúa la mejora de los parques y plazas de la ciudad con la premisa de que Salamanca se convierta en una ciudad más saludable.

A una larga lista de cambios beneficiosos ya efectuados por el Ayuntamiento, se suma ahora el inicio de las obras de urbanización de la plaza de Santa Cecilia con el objetivo de potenciar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética. Asimismo, se incorporará una zona peatonal con más zonas verdes, más bancos y maquinaria deportiva para fomentar el ejercio físico.

El presupuesto con el que cuenta el Consistorio para esta renovación asciende a 264.879,37 y se prevé que la ejecución se lleve a cabo en un plazo de 4 meses y finiquitará con la modernización de las plazas del barrio San José -que ya ha recibido el visto bueno por parte de la asociación de vecinos-.

Renovación de la plaza de Santa Cecilia

La primera renovación en llevarse a cabo es una zona para aparcamiento junto a la calle Maestro Argenta, que contará con un total de 33 plazas, una de ellas para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Tal y como indican fuentes municipales "para el resto de la plaza se prevé un uso peatonal con accesibilidad universal, en el que se ha reservado un espacio para la reubicación de las mesas de ping-pong y para el circuito de calistenia ya existentes, complementando además la zona para perros anexa. En este espacio se incluyen tres nuevos bancos, dos papeleras, una fuente bebedero, un hidrante contra incendios y la renovación del alumbrado público con tecnología LED".

Asimismo, refieren que la zona peatonal permitirá, a su vez, una mayor accesibilidad hacia las calles Maestro Guridi y Maestro Jiménez "a través de una nueva rampa con pasamanos dobles, pasamanos en las escaleras y en un tramo del paseo peatonal existente, con el fin de evitar caídas".

Se llevará a cabo, además, la renovación de dos zonas ajardinadas degradadas junto a la zona para perros y se crearán nuevas zonas verdes con la plantación de 26 árboles y plantas arbustivas en 620 metros cuadrados de jardines.

Mirador en el El Tormes

El alcalde de Salamanca también anunció la próxima adecuación del mirador en la calle Diego Pisador del barrio El Tormes.

Tal y como ha señalado, se mejorarán las aceras y la jardinería no solo de esta calle, sino también a la fachada verde de la Vía Helmántica.

Esta actuación, cabe puntualizar, es complementaria a todas las ya ejecutadas en las riberas del río Tormes dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Así pues, el mirador dispondrá de nueva señalización y se incluirá en los mapas y recursos turísticos de la ciudad.

Finalmente, el alcalde ha apuntado que "las mejoras en esta zona de la ciudad tienen su continuidad con las obras del nuevo vial de acceso hasta el campo de fútbol Reina Sofía, en una parcela anexa al centro de salud que la Junta de Castilla y León construirá para mejorar la calidad de la atención sanitaria de los barrios trastormesinos".