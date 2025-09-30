'Zoomers', la nueva serie de Amazon Prime Video rodada en Salamanca: "Es una oportunidad de oro para mostrar la ciudad a la generación Z"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este martes el preestreno de 'Zoomers', la nueva serie de Amazon Prime Video rodada en la capital del Tormes. "Nos sentimos muy orgullosos y agradecemos la apuesta por nuestra ciudad, que se ha vuelto a convertir en un plató de cine", ha destacado en compañía del productor ejecutivo, Miguel Menéndez de Zubillaga, y el actor Biel Rossell Pelfort.

'Zoomers' es una miniserie de seis capítulos que sigue la vida de Javi (Biel Rossel), un joven de 18 años que, tras sufrir una tragedia personal, encuentra en Salamanca y en su vida universitaria una vía de escape. "Queremos contar que la generación Z, que tantas etiquetas sufre, vive lo mismo que los que fuimos a la universidad hace treinta años y los que lo harán en el futuro. Hay valores universales como hacer un amigo", ha reconocido Miguel Menéndez.

El resultado es una producción fresca, juvenil, desenfadada y un poco gamberra que muestra la belleza y el magnetismo de Salamanca, según el alcalde: "Es una inmejorable postal de la ciudad y una oportunidad de oro para mostrarla a un público muy concreto, a quien está decidiendo dónde estudiar o qué lugar visitar con amigos".

Carlos García Carbayo también ha admitido que el rodaje de la miniserie ha supuesto un "reto para el Ayuntamiento" por las numerosas concejalías que se han visto implicadas: "Ha sido un auténtico encaje de bolillos".

El protagonista, Biel Rossell Pelfort, por su parte, ha reconocido que tanto él como sus compañeros han disfrutado de los bares o gente de Salamanca. "Se ve preciosa en la serie. En cada episodio se descubre un lugar distinto". Entre ellos, la Plaza Mayor de Salamanca, donde se ha recreado el Fin de Año Universitario. "Esperamos que los salmantinos estén muy orgullosos".

La Sala Menor del Palacio de Congresos acogerá el preestreno de 'Zoomers' este martes a las 20:00 horas. Se proyectarán los tres primeros episodios, presentados por Biel Rosell, y las invitaciones se podrán retirar en la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor.