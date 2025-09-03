Al menos 15 muertos y una veintena de heridos tras descarrilar el elevador de Glória en Lisboa

Al menos 15 personas han perdido la vida y unas 20 han resultado heridas este miércoles tras el descarrilamiento de uno de los dos vagones del elevador de Glória, un conocido funicular de la ciudad de Lisboa, muy popular entre turistas. El siniestro se produjo minutos antes de las 19:00 horas (hora peninsular española), tal y como ha informado la agencia Reuters, y según recoge El Mundo.es.

Las imágenes del lugar muestran el vagón siniestrado —similar a un pequeño tranvía— completamente destrozado, con el techo aplastado y partes de la estructura esparcidas sobre las vías. Los servicios de emergencia trabajaron intensamente para rescatar a los ocupantes atrapados entre los restos del vehículo.

El elevador de Glória, uno de los más emblemáticos de la capital lusa, conecta la plaza de los Restauradores con el barrio de Bairro Alto, salvando una empinada pendiente. Está compuesto por dos vagones unidos a un sistema de cable y traccionados por motores eléctricos. El otro vagón, ubicado en la parte baja del recorrido en el momento del accidente, no sufrió daños aparentes.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, y las autoridades lusas han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido. El siniestro ha generado una fuerte conmoción en Portugal, tanto por la magnitud de la tragedia como por el simbolismo del elevador, considerado patrimonio histórico.

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado públicamente el "grave accidente", y ha confirmado que hay "víctimas mortales" y "heridos graves". El Hospital de São José, uno de los principales centros médicos de Lisboa, ha recibido ya a siete de los heridos, cinco de ellos en estado grave, según ha informado la Unidad Local de Salud a la agencia Lusa.