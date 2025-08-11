Hasta 16 comunidades estarán este lunes en aviso por calor

Todas las Comunidades Autónomas, salvo Asturias, estarán este lunes 11 de agosto en aviso por calor, con 12 de ellas en nivel naranja por altas temperaturas y las Islas Canarias en alerta roja según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En esta nueva jornada de la segunda ola de calor que enfrenta España este verano habrá, sin embargo, cierta tregua en Galicia, donde se dará un descenso notable de las temperaturas máximas, así como en Cantabria o Baleares. En estas tres regiones, el aviso por altas temperaturas será solamente amarillo.

Las temperaturas máximas aumentarán en las zonas próximas al Mediterráneo, el Ebro y ciertas zonas de la vertiente cantábrica. En consecuencia, se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península y de Canarias así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 en prácticamente la totalidad de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o incluso, Navarra.

Las mínimas sufrirán pocos cambios, e irán en aumento en el Levante, el Ebro y el Cantábrico oriental, mientras que se daran descensos en el noroeste peninsular. En la mayor parte del país, no bajarán de 20, exceptuando en el extremo noroeste peninsular y montañas, pudiendo superarse localmente los 25 en el Levante y Andalucía oriental. En Canarias no bajarán de 25 en amplias zonas.

Durante todo el día soplará viento moderado de componente norte en Canarias y de levante en el Estrecho, ambos con probables intervalos de fuertes rachas. Predominarán los vientos flojos de componentes este y sur en el resto, que a lo largo del día tenderán a arreciar y a rolar a oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular.

Asimismo, podría haber tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y sur de la Península Ibérica, con un nuevo episodio de calima en Canarias.