Más de 2,5 millones de jóvenes viajan con Renfe en el Verano Joven

Renfe ha superado la venta de 2,5 millones de billetes a través del programa Verano Joven desde su inicio el 19 de junio hasta el 21 de agosto. Esta iniciativa ofrece descuentos a jóvenes de 18 a 30 años para viajar por España y Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

En los dos meses de campaña, Renfe ha vendido una media de 40.000 billetes al día, acercándose a la cifra total de 2,6 millones de billetes emitidos en la edición completa del año pasado.

De hecho, el número de jóvenes que ha utilizado el servicio de Renfe gracias a este programa ha aumentado un 25% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se vendieron más de dos millones de billetes hasta el 19 de agosto de 2024.

Descuentos y promociones adicionales

El programa Verano Joven ofrece importantes descuentos en los servicios de Renfe. Los billetes para jóvenes de entre 18 y 30 años tienen un 50% de descuento en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y Larga Distancia, con un descuento máximo de 30 euros por billete. La rebaja también es del 50% en billetes sencillos de Avant y del 90% en servicios de Media Distancia y Ancho Métrico.

Además, Renfe ofrece un 50% de descuento en el Global Flexible de Interrail, lo que facilita los viajes por Europa.

La compañía ha añadido una promoción exclusiva para los miembros del programa de fidelización Más Renfe. Por cada dos viajes realizados con la oferta Verano Joven en trenes AVE, Avlo y Larga Distancia, los usuarios podrán conseguir un viaje gratis.

Los viajes deben realizarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025. Una vez finalizada la campaña, los viajeros recibirán un código de descuento del 100% para un billete en trenes directos seleccionados, que podrán usar hasta el 31 de diciembre de 2025.