Casi 30 detenidos y 83 investigados por provocar incendios forestales

La campaña estatal contra los incendios forestales, activada el pasado 1 de junio, ha derivado en 27 detenciones y 83 investigaciones en todo el territorio español hasta el 14 de agosto, según ha informado Europa Press, citando datos del Ministerio del Interior.

De ese total, la Policía Nacional ha arrestado a 7 personas y ha investigado a otras 2, mientras que la Guardia Civil ha detenido a 20 individuos y mantiene abiertas causas contra 81 por su presunta implicación en incendios forestales.

En la comunidad de Galicia, una de las más castigadas por los fuegos este verano, han sido detenidas 3 personas y se investigan 22 más, según declaraciones del delegado del Gobierno en la región, Pedro Blanco, recogidas en la misma información de Europa Press.

Además, un hombre en Zamora ha sido detenido por presunta imprudencia tras ocasionar un incendio catalogado con Índice de Gravedad Potencial 2 que ha arrasado más de 4.000 hectáreas. Frente a esta oleada de incendios, las autoridades intensifican las medidas de vigilancia y persiguen responsabilidades para contener el avance del fuego y proteger el medio natural.