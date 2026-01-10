El 97% de los menores no acompañados de 16 y 17 años ya cuenta con permiso de residencia y trabajo en España

El número de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor ha experimentado un crecimiento sin precedentes en España. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 30 de septiembre de 2025 la cifra alcanzó las 20.116 personas, lo que representa un incremento del 155,3% respecto a junio de 2021, cuando apenas se contabilizaban 7.878 jóvenes en esta situación administrativa.

Este aumento se ha hecho especialmente visible en el grupo de jóvenes de 18 a 23 años, que ha pasado de 5.720 a 16.606 personas en poco más de cuatro años, lo que supone un repunte del 190,3%. Por su parte, la franja de los menores de 16 y 17 años también ha crecido, aunque de forma más moderada, situándose actualmente en 3.510 personas. En cuanto al perfil demográfico, el colectivo sigue siendo mayoritariamente masculino, con solo un 6% de mujeres, mientras que la nacionalidad marroquí, aunque sigue siendo predominante con un 54%, ha perdido peso frente al 76% que representaba en 2021.

Uno de los avances más significativos se registra en el acceso al mercado laboral. En septiembre de 2025, el 97% de los menores de 16 y 17 años ya disponía de una autorización que les habilita para residir y trabajar de forma efectiva. Este dato contrasta con la situación de 2021, cuando, a pesar de que la normativa permitía el trabajo, la integración era compleja debido a que el derecho no se reconocía expresamente en sus tarjetas de residencia, obligando a los jóvenes a solicitar informes adicionales y nuevas autorizaciones.

Esta mayor facilidad administrativa ha tenido un impacto directo en las cifras de afiliación a la Seguridad Social. El porcentaje de jóvenes del colectivo con alta laboral ha subido del 27% en 2021 al 62% en 2025, sumando un total de 12.559 trabajadores. El éxito de inserción es especialmente notable entre los jóvenes extutelados de 18 a 23 años, donde la tasa de empleo se ha duplicado en cuatro años, pasando del 34% al 72% actual.

Por último, el informe detalla que la hostelería es el principal motor de empleo para estos jóvenes, concentrando el 30% de las ocupaciones totales y llegando a emplear a la mitad de los menores de 16 y 17 años. En el caso de los jóvenes de mayor edad, el empleo aparece más diversificado, con una presencia importante en actividades administrativas y servicios auxiliares, que ocupan al 15%, y en el sector de la construcción, que ya emplea al 12% del grupo de extutelados.