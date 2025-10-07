La abstención del PSOE impide que el Congreso tramite la ILP para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia

Los firmantes de la ILP 'No es mi cultura', que propone la derogación de la tauromaquia como patrimonio cultural, se concentran frente al Congreso de los Diputados

La abstención del PSOE ha propiciado que el Pleno del Congreso rechazara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, una propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos.

La iniciativa ha contado con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

La vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ambos de Sumar, han criticado este martes al PSOE por propiciar, con su abstención, que el Congreso rechazara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia. A su juicio, los socialistas han frustrado "una oportunidad histórica" y no han "estado a la altura". El grupo minoritario del Gobierno ha recriminado al mayoritario que no haya escuchado a los miles de personas que han firmado una ILP "defiende que la tauromaquia no es cultura" y que, a su juicio, representan a la "mayoría social" que "rechaza el maltrato animal".

"Hoy el Partido Socialista ha impedido que salga adelante la ILP para acabar con el sufrimiento animal. No ha estado a la altura de nuestro país moderno y animalista", ha señalado Díaz en un apunte de Bluesky, recogido por Europa Press.

"Pueden retrasar el cambio, pero no detenerlo. La tortura animal pertenece al pasado", ha afirmado Urtasun en un mensaje difundido en la misma red social, en el que ha recordado que la iniciativa estaba respaldada por más de 665.000 firmas, 200 asociaciones y 3.000 voluntarios y voluntarias que "llevaron este debate al Congreso".

El ministro ha querido dejar claro que la norma ha caído "no por falta de apoyo social, sino por un cambio de voto del PSOE, que se ha alineado con PP y VOX para vetar su debate". "Es una oportunidad perdida para avanzar hacia un país que diga con claridad: la tortura no es cultura", ha lamentado.