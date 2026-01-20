El accidente ferroviario de Adamuz deja ya 41 fallecidos

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, registrado en la tarde de este domingo, asciende a 41 personas a las 08.50 horas de este martes, tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 39 personas afectadas en el siniestro permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 35 adultos y cuatro niños, mientras 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.

En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos al haber pasado el menor que estaba desde ayer en la unidad de cuidados críticos: cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tres en Quirón Salud, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 26 heridos: ocho en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y uno más en el Hospital Infanta Elena de Huelva, derivado desde el Reina Sofía.

En la última reunión de coordinación de anoche mantenida en el Puesto de Mando Avanzado se señaló que el operativo de información y acompañamiento a familiares que atiende Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicológos, atendió este lunes a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba.

Las familias han pernoctado esta noche en establecimientos hoteleros y durante este martes seguirá su acompañamiento y atención.

Apuntalar los últimos vagones del IRYO

Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada han realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo. Continua también el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde en la próxima hora está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.

La Junta mantiene habilitado el teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149 y el 061 ha estado disponible para las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información. La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas del domingo 18 de enero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que los trabajos para la recuperación e identificación de las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) prosiguieron a lo largo de toda la noche, mientras que el operativo desplegado estuvo en activo en la zona "hasta que se recobre la normalidad".