El accidente de tren en Gelida (Barcelona) causa un muerto, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves

El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este martes por la noche en Gelida (Barcelona) ha causado un muerto, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En una atención a la prensa en una zona cercana, el inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha vinculado los hechos a un desprendimiento causado por el temporal que afecta a Cataluña.

Ha confirmado que todos los pasajeros del convoy han sido evacuados y que se ha tardado más de una hora en extraer a una persona que había quedado atrapada.

El Departament de Salud de la Generalitat ha informado de que ocho heridos leves han sido trasladados al Hospital de Martorell y otros nueve han sido desplazados al Hospital Comarcal de l'Alt Empordà.

Se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.