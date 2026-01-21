Adif levanta la limitación de 160 km/h del AVE Madrid-Barcelona

Adif ha decidido restablecer los límites de velocidad máxima de los trenes en la línea Madrid-Barcelona tras haberlos reducido a 160 km/h durante este martes por la denuncia de baches en la vía.

Se trataba de una petición de los maquinistas por la presencia de esos baches en un tramo concreto. Sin embargo, este miércoles el responsable de la empresa ferroviaria ha confirmado que, tras realizar una revisión completa del tramo, se ha decidido restablecer los límites de velocidad anteriores

Estas limitaciones afectaban a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón (Zaragoza) en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar.