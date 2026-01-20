Adif reduce de forma temporal la velocidad máxima a 160 km/h en la línea Madrid-Barcelona por la presencia de baches

Adif reduce de forma temporal la velocidad máxima de los trenes en la línea Madrid-Barcelona tras el grave accidente sufrido en Adamuz este domigo por la tarde.

La velocidad se ha reducido a 160 km/h a petición de los maquinistas por la presencia de baches en un tramo concreto. Según apunta la agencia Europa Press, el equipo de mantenimiento revisará ese tramo y cuando todo esté bien, se levantará la restricción. De hecho, se sabe que algunos maquinistas decidieron reducir la velocidad por iniciativa propia al notar vibraciones durante la circulación.

Estas limitaciones afectan a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón (Zaragoza) en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar.