Adiós a una leyenda de la música: fallece Manolo de la Calva, uno de los integrantes del Dúo Dinámico

El mundo de la música queda hoy más huérfano, después de conocer la noticia del fallecimiento de Manolo de la Calva, miembro del icónico grupo Dúo Dinámico.

La noticia ha trascendido a través de El Mundo, quién apunta que la información ha sido confirmada por su compañero de toda la vida, Ramón Arcusa, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

