Adiós a uno de los tipos duros de Hollywood: muere Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris ha muerto a los 86 años de edad en el hospital de Hawái en el que fue hospitalizado este jueves, según ha informado su familia en un comunicado publicado en Facebook. "Les agradecemos sinceramente las oraciones y el apoyo que le enviaron", mantiene.

No han transcendido las circunstancias de su fallecimiento, ya que su entorno ha preferido mantenerlas en privado. Sí han reconocido, en cambio, que murió "rodeado de su familia y descansaba en paz".

El actor y campeón mundial de Karate Do era considerado como uno de los tipos duros de Hollywood por su dominio de las artes marciales y su presencia en producciones de acción. Destacan especialmente sus papeles en la serie 'Walker, Texas Ranger' y en la película 'El Furor del Dragón', donde protagoniza un combate épico junto a Bruce Lee.

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", recoge el comunicado.