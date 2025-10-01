La AEMPS alerta: manipular medicamentos orales puede reducir su eficacia y causar efectos adversos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido una advertencia sobre los riesgos que conlleva manipular formas farmacéuticas orales sólidas como comprimidos o cápsulas. Según el organismo, estas prácticas pueden afectar negativamente la eficacia del medicamento y provocar reacciones adversas tanto en los pacientes como en las personas que los manipulan.

La AEMPS subraya que estas manipulaciones —como partir, triturar o disolver pastillas, así como abrir cápsulas— son especialmente peligrosas en medicamentos con liberación modificada (como los de liberación prolongada o gastrorresistentes), en los comprimidos sublinguales (que no deben tragarse) y en aquellos con un estrecho margen terapéutico, en los que cualquier variación puede tener consecuencias graves.

Aunque reconoce que en ciertos casos puede ser necesario modificar la forma de administración, como en pacientes con dificultades para tragar, niños o personas con sondas enterales, la Agencia insiste en que no todos los medicamentos pueden manipularse sin comprometer su seguridad o eficacia. Por ello, recomienda siempre consultar primero el prospecto o la ficha técnica del fármaco.

Consecuencias de una manipulación inadecuada

Manipular un medicamento puede alterar la liberación del principio activo, su lugar de absorción y su biodisponibilidad, lo que puede traducirse en una pérdida de eficacia. También puede causar efectos adversos, como irritación o lesiones en la mucosa oral o gastrointestinal, o provocar cambios en el sabor o color del medicamento.

Además, la persona que manipula el medicamento podría exponerse accidentalmente al principio activo, con posibles consecuencias para la piel, los ojos o las mucosas.

Recomendaciones para pacientes y cuidadores

La AEMPS recomienda que, antes de modificar la forma de administración de un medicamento, se revise siempre el prospecto para comprobar si está permitido. En caso de no existir una opción adecuada, se debe valorar el uso de formas farmacéuticas alternativas, como soluciones orales, suspensiones, gotas, comprimidos masticables o bucodispersables.

Si ninguna de estas opciones está disponible, se debe consultar con un profesional sanitario o farmacéutico para evaluar la posibilidad de manipulación segura. En algunos casos, se puede recurrir a la formulación magistral de soluciones orales, especialmente en el ámbito pediátrico.