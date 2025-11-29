La AESAN publica una alerta por riesgo en bocaditos de tomate y orégano de Snatt's

La AESAN alerta de la presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado este viernes una alerta alimentaria por la posible presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de la marca Snatt's.

El producto afectado es ‘Bocaditos tomate & orégano’ de Snatt's, correspondiente al lote 68708, con fecha de caducidad 07/11/26 y código de barras 8413164023198. Se comercializa en bolsas de 80 gramos.

Según ha publicado la AESAN, la distribución del lote se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. El organismo recomienda a cualquier persona que tenga este producto en su domicilio que no lo consuma.

La alerta se ha originado tras los controles internos de la propia empresa, que comunicó la incidencia a las autoridades en cumplimiento de la normativa vigente y para evitar la puesta en el mercado de alimentos no seguros.