Alerta por alérgenos no declarados en estas sopas orientales: riesgo para personas intolerantes a pescado, crustáceos y moluscos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una nueva alerta alimentaria tras recibir una notificación a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos. La alerta hace referencia a la presencia de pescado, crustáceos y moluscos no declarados en el etiquetado de pastillas de caldo para sopa de la marca Bao Long.

Los productos afectados son:

Hủ tiếu Nam Vang , marca Bao Long, en envase de 12 paquetes de 75 g.

Bún Riêu , marca Bao Long, en envase de 12 paquetes de 75 g.

Bun bo Hue, marca Bao Long, en envase de 12 paquetes de 75 g.

Todos los lotes y formatos distribuidos a temperatura ambiente están implicados. Uno de ellos, Hủ tiếu Nam Vang, ya fue objeto de una alerta previa por presencia de soja no declarada.

La distribución inicial ha alcanzado Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque no se descarta su redistribución a otras regiones. La empresa responsable ha comunicado la incidencia voluntariamente a las autoridades, como parte de sus controles de seguridad.

Se recomienda a personas alérgicas a pescado, crustáceos y moluscos evitar el consumo de estos productos. Para el resto de la población, el consumo no presenta ningún riesgo. La AESAN ha activado el protocolo SCIRI para garantizar la retirada de los productos afectados del mercado.