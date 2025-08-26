Alerta alimentaria por presencia de partículas metálicas en estas galletas de Fontaneda

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este lunes una alerta sanitaria ante la posible presencia de partículas metálicas en las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda. El organismo recomienda a los consumidores que dispongan de este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Según la información facilitada por la empresa responsable, el lote afectado corresponde al número OHT1153212, en presentación de 150 gramos y en envase de cartón. El código de barras es 7622201639815, y la fecha de consumo preferente figura como 30 de abril de 2026. El producto debe conservarse a temperatura ambiente.

La distribución inicial se ha identificado en varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque las autoridades no descartan que el producto haya llegado a otras regiones.

La AESAN ha recibido la notificación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una alerta emitida por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Actualmente, se está trabajando en la verificación de la retirada del lote afectado de los canales de comercialización para garantizar la seguridad de los consumidores.