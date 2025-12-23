Alerta alimentaria: Sanidad ordena retirar cañas y triángulos de chocolate por presencia de leche no declarada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente dirigida a personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche. La notificación (Ref. ES2025/727) advierte sobre la comercialización de dulces de la marca Antonio y Cañizares que contienen proteínas lácteas no incluidas en su etiquetado.

La alerta, comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), se originó tras una inspección de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. Los productos afectados se han distribuido principalmente en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, aunque no se descartan otras zonas como Castilla y León. Las autoridades ya trabajan para verificar la retirada de estos lotes de los canales de venta.

Productos afectados y lotes implicados

Los dulces, que se presentan en barquetas de plástico transparente y se conservan a temperatura ambiente, son los siguientes:

Cañas de chocolate (300 g): lotes CLH080825, CLH180825, CLH090925, CLH250925, CLH171025, CLH291025, CLH261125 y CLH011225.

Triángulos de chocolate (230 g): lotes CLH010825, CLH050825, CLH190825, CLH270825, CLH280825, CLH100925, CLH260925, CLH021025, CLH171025, CLH241025, CLH051125, CLH071125 y CLH281125.

Recomendaciones a los consumidores

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a todas las personas que presenten algún tipo de alergia o intolerancia a la leche y que tengan estos productos en sus hogares que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, el consumo de estas cañas y triángulos es totalmente seguro y no comporta ningún riesgo.